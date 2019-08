Gangi, l'imprenditore chiude il b&b e va al Nord Italia

Impossibile creare impresa e così l'imprenditore Benedetto Notararigo vende il b&b "Villa Viola", abbandona il suo luogo natìo, Gangi, e torna al Nord Italia.

Per quattro anni ha tentato di tenere in piedi la struttura ma, come riporta Giusi Parisi in un articolo del Giornale di Sicilia, si è scontrato con la burocrazia ma non solo: l'acqua per riempire la piscina non era potabilizzata e ritiene che l'amministrazione comunale pubblicizzi "un turismo fatto di chiacchiere".

Lo scorso settembre Notararigo ha lasciato tutto, è tornato ad Ossana, nel milanese, dove si dedica all'intermediazione come agente di commercio con l'estero nel campo dell'edilizia e delle ferramenta, logistica inclusa.

