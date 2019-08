Avvistata e salvata una Caretta caretta. Ieri pomeriggio, durante la navigazione, i carabinieri della locale stazione in mare hanno avvistato e soccorso una tartaruga della specie protetta Caretta caretta che era rimasta impigliata in un cumulo di rifiuti abbandonati in mare.

La tartaruga, in evidente difficoltà e a rischio annegamento, è stata imbarcata, liberata dai rifiuti e rimessa in mare dagli stessi militari dell’Arma.

