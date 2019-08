Rapina a Palermo, banditi assaltano Conad: bottino di 10 mila euro

Tre banditi armati di pistola ieri sera hanno assaltato il market Conad in corso dei Mille a Palermo. I rapinatori avrebbero portato via diecimila euro e sono fuggiti a piedi lasciando lo scooter con cui erano arrivati perchè qualcuno che aveva assistito al colpo ha portato via le chiavi rimaste appese nel motociclo.

I banditi hanno quindi fatto irruzione nel punto vendita, hanno minacciato i dipendenti con l’arma da fuoco e li hanno costretti ad aprire le casse dov’erano custoditi gli incassi del supermercato e del vicino negozio Bimbo store.

Dopo aver arraffato il bottino i rapinatori sono usciti dal Conad per raggiungere lo scooter e fuggire a tutto gas. Una volta fuori però si sono accorti che qualcuno gli aveva fatto una sorpresa.

Le chiavi del mezzo (poi risultato rubato) erano infatti sparite dal blocco accensione, costringendo i tre banditi a correre in direzione di corso dei Mille per far perdere le proprie tracce.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.(ANSA).

