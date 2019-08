Tenta un furto di mobili a Termini Imerese, arrestato 25enne di Alia

Ha approfittato del giorno di Ferragosto per fare man bassa di mobilia da un’abitazione di contrada “Sauchi” mentre il proprietario era assente. I carabinieri della caserma cittadina, guidati dal maresciallo Alberto Castello, hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Termini Imerese un venticinquenne aliese per il reato di ricettazione.

Il giovane ha portato via, indisturbato, una cucina componibile e un soggiorno in legno. I militari dell’Arma, avvertiti dell’accaduto, sono giunti sul luogo e, dopo aver esperito le relative indagini ed eseguito delle perquisizioni domiciliari, hanno scoperto il venticinquenne intento a montare la cucina oggetto di furto, ancora parzialmente smontata, nella sua abitazione popolare di Chianchitelle.

La mobilia interamente recuperata è stata posta in sequestro ed al termine delle attività di polizia giudiziaria è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

