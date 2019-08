Medici aggrediti a Palermo, da ottobre telecamere a Villa Sofia e Cervello

Da ottobre parte la videosorveglianza nelle sale, negli ambulatori e nei corridoi dei Pronto Soccorso di Villa Sofia e dell'ospedale Cervello.

È una prima risposta alle tante aggressioni che si sono verificate negli ultimi tempi in vari nosocomi palermitani. I due impianti, come riporta Francesca Aglieri Rinella in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, prevedono 16 videocamere (otto ciascuno), due videoregistratori (uno per ciascuna struttura) e un monitor. Le immagini acquisite saranno immagazzinate nel server della centrale operativa della Mondialpol che è anche la società aggiudicataria dei servizi.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE