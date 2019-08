Parcheggiatore abusivo multato e denunciato a Palermo

La Polizia Municipale ha denunciato un uomo di 53 anni sottoposto a sorveglianza speciale perché esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore nell’area di parcheggio «Emiri», tra viale Regione Siciliana e via Nina Siciliana.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e auto civetta lo hanno individuato e sanzionato per 771 euro. Oltre ad elevare la sanzione, gli agenti lo hanno denunciato per non aver rispettato le prescrizioni del giudice.

