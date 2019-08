Dormitorio di piazza della Pace a Palermo, scongiurata la chiusura

Scongiurata la chiusura del dormitorio di piazzetta della Pace a Palermo. Grazie a donazioni di privati, come scrive Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato possibile finanziare gli interventi di messa in sicurezza della struttura.

L'associazione La Danza delle Ombre che gestisce l'edificio comunale, nei mesi scorsi aveva ricevuto un'ordinanza di sgombero per problemi strutturali che rischiavano di mettere a repentaglio l'incolumità degli ospiti.

Ma il peggio sembra passato come racconta il presidente dell'associazione La Danza delle Ombre, Marina Scardavi: «Grazie all'aiuto dei privati siamo riusciti a effettuare gli interventi necessari a mettere l'edifico in sicurezza. Nei prossimi giorni avremo un incontro con l'assessore alla Cittadinanza sociale Giuseppe Mattina e con l'architetto che ha seguito la vicenda. Verranno a valutare tutti i lavori fatti e speriamo che la vicenda si concluda positivamente».

