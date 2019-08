Cantieri sulla Palermo-Catania, traffico e disagi tra Casteldaccia e Bagheria

Traffico e disagi sull'autostrada Palermo-Catania, tra lo svincolo di Casteldaccia e Bagheria, in direzione del capoluogo siciliano. "Colpa" dei cantieri in zona, che ormai da mesi, prima verso Catania e ora verso Palermo, rallentano la marcia dei viaggiatori della A19, soprattutto tra Bagheria e Casteldaccia, dove il montaggio del nuovo spartitraffico sta facendo letteralmente impazzire gli automobilisti.

Il problema è che i lavori sono previsti, ovviamente a tappe, da Bagheria fino a Catania. Questi, che comunque ricadono in una delle aree più trafficate in assoluto anche senza cantieri in corso, dureranno fino ad agosto inoltrato, poi chissà. Fatto sta che anche questa sera c'erano code chilometriche e forti rallentamenti nel tardo pomeriggio, probabilmente anche a causa del rientro in città del controesodo.

