Abbandono di rifiuti a Palermo, scatta una multa da 600 euro

Gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno multato un uomo in via Tiro a Segno mentre buttava materiale in plastica proveniente da imballaggi. La sanzione è di 600 euro.

La zona, individuata come a rischio discarica, è da tempo controllata in maniera continua attraverso appostamenti di agenti in abiti civili e auto civetta. L’uomo, proprio come il trasgressore sanzionato la settimana scorsa, conferiva materiale in plastica proveniente da imballaggi.

Multato per un importo di 600 euro, è stato costretto a ripristinare e conferire gli imballaggi in maniera regolare nel punto di raccolta di viale dei Picciotti.

