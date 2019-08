Palermo, scoperto frammento della lapide di donna Irene nell'area della Martorana

La Soprintendenza ai Beni culturali ha ritrovato un altro frammento della lapide di donna Irene, moglie di Giorgio di Antiochia, famoso anche perché fece costruire la chiesa della Martorana, ai tempi di Ruggero II.

La scoperta, così come riporta Aurora Fiorenza in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è avvenuta qualche settimana fa, nell'ex facoltà di Architettura (ex Casa Martorana). Lo scavo è stato portato avanti grazie alla collaborazione con l'università. I frammenti della lapide ritrovata sono caratterizzati da incisioni molto logore.

