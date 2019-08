Palermo, poliziotto si suicida lanciandosi da un viadotto: "Troppi colleghi nel baratro"

Un poliziotto in servizio all'ufficio prevenzione generale della questura di Palermo si è tolto la vita lanciandosi da un ponte dell'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate. L'uomo aveva 37 anni.

La notizia è stata data dal sindacato Siulp, che denuncia i troppi casi in questi anni. "Continua la scia luttuosa che ad oggi ha trascinato tantissimi colleghi nel baratro del suicidio, ponendo così fine a situazioni da loro giudicate insopportabili. E’ di stamane, infatti, la notizia di un ennesimo caso che ha visto questa volta un collega dell'UPG di Palermo togliersi la vita, lanciandosi da un viadotto sulla A19 - dice il sindacato -.Pare che il collega negli ultimi tempi stesse vivendo una difficile situazione, a seguito della quale l'amministrazione ha applicato l’art. 48 del D.P.R. n. 782 del 1985. Sappiamo tutti che il solo ritiro dell'arma e del tesserino ai colleghi in difficoltà non può bastare perché toglie loro la possibilità di avere una valvola di sfogo che in questo caso è rappresentata dall'unica cosa che amano: il loro lavoro.

E allora va trovata subito una soluzione, occorre accompagnare queste persone in un percorso agevolato che non li faccia sentire soli ed abbandonati da tutti. Vanno sentiti, vanno aiutati anche economicamente se è il caso - continua la nota -. E anche se dal punto di vista normativo non è previsto, l'amministrazione, anziché organizzare eventi socioculturali a beneficio del nulla assoluto e sperperare denaro in spettacoli e autoincensazioni della "casta", dovrebbe seguire più da vicino questi colleghi che vivono situazioni difficili. Lo sappiamo già che tireranno fuori "le carte", affermando con candore di aver fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità. Non ci interessa. E scusateci per lo sfogo ma siamo molto amareggiati. Il Siulp di Palermo, nell’esprimere tutto il proprio dispiacere per la perdita di un caro collega, partecipa sentitamente al dolore dei familiari.

