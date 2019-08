Mezzi guasti, a singhiozzo la raccolta rifiuti a Palermo

Da ieri mattina alcuni quartieri di Palermo sono di nuovo sporchi. Da Bonagia al Cep fino a Villagrazia e in alcune strade di Falsomiele passando dalla zona Oreto, a due passi dalla storica via Maqueda: ovunque, come scrive Aurora Fiorenza sul Giornale di Sicilia in edicola, cassonetti stracolmi di spazzatura.

Dalla Rap spiegano che alcuni turni di raccolta sono saltati a causa di guasti ai mezzi ma già le maestranze hanno cominciato a recuperare l'arretrato. L'azienda spiega che sta procedendo con la pulizia di alcune postazioni nei quartieri Villagrazia, Falsomiele (via Entella, via Troina, via Airone), Tonnara all'Arenella, via dell'Orsa Minore, Sperone e sulla bretella viale Regione lato via Albiri.

Inoltre, in una nota l'azienda ricorda ai residenti dell'area servita dal porta a porta che oggi «non si dovranno esporre i carrellati della frazione plastica e metalli, in considerazione della chiusura delle piattaforme di conferimento prevista per la giornata di Ferragosto». I centri comunali di raccolta che si trova in viale dei Picciotti e piazzetta della Pace resteranno chiusi soltanto domani.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE