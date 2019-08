Palermo, 121 milioni per 4 nuovi parcheggi vicino alle linee del tram

Via libera a quattro nuovi parcheggi a Palermo. Si tratta di posteggi di interscambio, realizzati in prossimità delle linee del tram esistenti o da realizzare: in Viale Francia, Piazza Don Bosco, Piazza Giovanni Paolo II e Piazza Boiardo/Domenico Costantino (Stazione Notarbartolo).

Il Consiglio comunale, a dicembre, aveva previsto le aree di sosta come parte integrante del progetto delle nuove linee di tram ma si attendeva l'ok della Regione che adesso è arrivato: l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha infatti emesso, nei giorni scorsi, il decreto di co-finanziamento che ammonta a 49,384 milioni di euro. Il costo progettuale complessivo delle quattro opere è di circa 121 milioni. Per le quattro le aree riservate alle auto si ricorrerà alla finanza di progetto con intervento dei privati a copertura complessiva dei costi di realizzazione.

Il piano dei parcheggi previsto dal Comune, incluso nel PUMS approvato di recente, prevede la realizzazione di alcune aree di sosta entro il 2024 e di altre entro il 2030. I quattro parcheggi approvati dalla Regione saranno realizzati per l'interscambio con le realizzande linee A di prolungamento dell'attuale linea 1, dalla Stazione Centrale allo Stadio; della linea B, prolungamento della Linea 1 esistente, dalla Stazione Notarbartolo a via Duca della Verdura ed infine a servizio della linea E1, da piazza De Gasperi alla Stazione Francia (interscambio con Passante ferroviario).

Il modo in cui verranno realizzati i parcheggi, se a raso, interrati o a torre tramite utilizzo di edifici esistenti, sarà decisa soltanto in fase di progettazione finale, che andrà di pari passo con quella delle nuove linee del Tram la cui gara sarà bandita nel 2020. In ogni caso, ciascun parcheggio andrà a realizzare un numero di stalli superiore a quelli che saranno eliminati per far spazio alle rotaie o andrà a realizzare nuove aree di sosta in aggiunta a quelli già esistenti.

Per quanto riguarda i costi dei singoli parcheggi approvati dalla Regione, quello di interscambio Don Bosco Progetto di Finanza Cofinanziamento regionale € 12.604.440, su un costo totale le del progetto di € 25.881.800; il parcheggio di interscambio Francia Progetto di Finanza Cofinanziamento regionale € 8.681.730, su un costo totale del progetto di € 35.435.617; il parcheggio di interscambio De Gasperi Progetto di Finanza Cofinanziamento regionale € 18.806.030, su un costo totale del progetto di € 40.882.680; il parcheggio di interscambio Boiardo Progetto di Finanza Cofinanziamento regionale € 9.292.310, su un costo totale del progetto di € 19.041.610.

"Si tratta di importanti interventi che stimoleranno l'uso dei mezzi pubblici", dichiara l'assessore comunale Giusto Catania -. È l'ennesima conferma di come il percorso intrapreso per realizzare le nuove linee di Tram sia non soltanto quello più giusto per realizzare una mobilità pubblica di massa a Palermo, ma sia anche formalmente inattaccabile a dispetto delle vuote ed inutili polemiche e degli allarmismi che alcuni hanno voluto portare avanti.".

Per il sindaco Leoluca Orlando "è stato posto un nuovo importante tassello per disegnare e realizzare la città del futuro, una città nella quale la mobilità privata sarà certamente non ostacolata, ma sarà resa "accessoria" a quella pubblica di massa, che a sua volta, grazie ai tram e al ricorso a tecnologie dolci e non invasive, sarà a minor impatto possibile".

