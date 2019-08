Palermo, controlli amministrativi a Ballarò: sanzioni per 2.500 euro

Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale, con mirati servizi di controllo predisposti dalla Questura di Palermo nel quartiere Ballarò. Agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. "Oreto-stazione" unitamente a personale della Polizia Municipale hanno effettuato diversi accessi ispettivi in alcuni pub e locali adibiti alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande di Piazza Ballarò e via Nunzio Nasi.

In particolare, in Piazza Ballarò si è proceduto al controllo di due attività commerciali, nonchè ai titolari dei due esercizi, che hanno esibito regolari autorizzazioni comunali e sanitarie. Nella fattispecie è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico per via dell’apposizione di ombrelloni, tavoli, sedie e banconi frigo. Oltre alla sanzione amministrativa pari a 173 euro, è stata applicata l’ordinanza sindacale che prevede il sequestro amministrativo per 10 giorni dell’attrezzatura unitamente alla sanzione amministrativa di 150 euro.

In via Nunzio Nasi, sono stati controllati 4 pub, i cui titolari anche in questo caso hanno esibito regolari autorizzazioni comunali e sanitarie, ma contestualmente anche loro sono stati contravvenzionati per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, a causa della collocazione di panche in legno, ombrelloni e tavoli che sono stati posti sotto sequestro amministrativo per 10 giorni.

Infine rimossi 15 tavoli e 10 panche in quanto considerati rifiuti solidi urbani, poichè nessuno dei titolari dei locali sottoposti al controllo, ne reclamava la proprietà. Sanzionata una panineria di via Garibaldi per l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Anche in questo caso oltre alla sanzione di 173 euro è scattato il sequestro amministrativo dei tavoli e delle sedie per 10 giorni e la sanzione di 150 euro.

