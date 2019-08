Rinvenuti ordigni bellici sul litorale di Altavilla Milicia

Sono stati rinvenuti nel litorale di Altavilla Milicia numerosi ordigni bellici, successivamente bonificati dai Palombari della Marina Militare in servizio presso il Nucleo SDAI di Augusta con la collaborazione del personale militare e dei mezzi navali della Guardia Costiera di Porticello, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale e Capitaneria di Porto di Palermo. Gli ordigni si trovavano sul fondale di circa 3 metri.

A segnalarne la presenza la Guardia Costiera di Porticello, in seguito all'immersione di un uomo che si trovava in quella zona. Nella fase di ricognizione eseguita dai militari dello SDAI per individuare quelli segnalati, se ne sono aggiunti successivamente altri, poco distanti e poco visibili (circa 15 proiettili di medio calibro) tutti comunque risalenti al periodo bellico. Gli ordigni sono stati trasportarti al largo e fatti brillare in completa sicurezza, applicando una carica esplosiva, su un fondale maggiore ad una distanza superiore ad un miglio nautico.

