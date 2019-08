No alla revoca, Benito Mussolini resta cittadino onorario di Castelbuono

Nessuna revoca della vecchia deliberazione del Consiglio comunale, anche «post mortem» Benito Mussolini resterà cittadino onorario di Castelbuono. Come scrive Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia in edicola, Andrea Prestianni, capogruppo di maggioranza dei «Democratici per Castelbuono» e iscritto all'Anpi, fa un passo indietro. «Non ci sono le condizioni per portare avanti la mia iniziativa che comunque ritengo valida e attuale».

La sua proposta, però, non ha trovato la maggioranza necessaria in seno al Consiglio comunale, anzi ha riscontrato l'opposizione della destra del suo movimento, come la vice presidente del consesso consiliare Lucia Sapuppo e il consigliere Angelo Puccia.

Lo stesso sindaco, che in un primo tempo lo aveva appoggiato, poi ha preferito non prendere posizione.

© Riproduzione riservata