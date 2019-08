Nasconde armi e munizioni in casa, arrestato un 68enne nel Palermitano

Un sessantottenne, M.F.G., è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Cristina Gela e della stazione di Piana degli Albanesi per detenzione illegale di armi.

L'uomo aveva nascosto nella mansarda della sua abitazione una pistola a tamburo priva di segni identificativi, un paio di canne mozze relative ad un fucile da caccia con matricola abrasa, parte di un’astina per fucile da caccia anch’essa con matricola abrasa, diverse parti meccaniche per fucile da caccia, numerose munizioni di diverso calibro per armi lunghe e corte e della polvere da sparo tutte illegalmente detenute. Sono state tutte trovate durante una perquisizione da parte dei militari.

Il 68enne è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria ha disposto la detenzione presso la Casa Circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese.

Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo l’applicazione della misura cautelare coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

