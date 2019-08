Incendi a Termini Imerese e Alimena, vigili del fuoco a lavoro

Ancora incendi nel palermitano. Un vasto rogo è divampato ad Alimena ed intorno alle 15,30, fiamme sono state registrate a Termini Imerese, nella parte alta di Monte San Calogero.

È intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e gli elicotteri hanno compiuto alcuni giri di ricognizione.

"Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari - di cui 198 di superficie boschiva - nel corso di 63 differenti incendi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha fatto fronte a quest'emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri. In 72 ore sono stati impiegati, complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. Adesso attendiamo l'arresto dei criminali che hanno causato questi roghi, visto che è ormai certo, che non si tratti solo di incendi accidentali". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

© Riproduzione riservata