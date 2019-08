Incendi a Palermo: fiamme vicino alle case tra Ciaculli e Bonagia

Giornata di fuoco a Palermo e provincia. Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio a Ciaculli, dove le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando da ore di domare il rogo.

Un altro vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi anche su Monte Grifone, vicino all'Oasi della Speranza, la montagna sopra il quartiere Bonagia. Sul posto da ore diverse squadre di Vigili del Fuoco e un Canadair. Le fiamme non hanno per fortuna minacciato le abitazioni.

Sterpaglie in fiamme anche in provincia, in particolare a Cefalù, Termini Imerese, Trabia, Altavilla Milicia, San Martino delle Scale, Belmonte Mezzagno, Partinico, Montelepre e Borgetto.

