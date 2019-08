Dal Kenya a Palermo con 25 ovuli di droga in pancia, arrestato

Per eludere i controlli alla dogana aveva deciso di ingerire 25 ovuli ma è stato scoperto dopo essere stato fermato all'aeroporto di Palermo perchè nella valigia aveva calzature e capi di abbigliamento contraffatti.

L'uomo, cittadino di origine africana, proveniente dal Kenia via Zurigo, dopo esser stato trovato, all'aeroporto di Palermo, in possesso di articoli non originali è apparso nervoso e in considerazione delle informazioni che le forze dell'ordine avevano sul passeggero, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici proprio per il sospetto che lo stesso potesse nascondere all’interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente.

È stato portato, dopo l'autorizzazione dell’autorità giudiziaria presso l’Azienda Ospedaliera di Partinico ed è stata confermata la presenza di 25 ovuli. Attraverso il Narcotest si è scoperto che si trattava di eroina per un peso complessivo di circa 350 grammi.

La sostanza stupefacente e gli articoli contraffatti sono stati sequestrati e il viaggiatore è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il carcere Pagliarelli di Palermo.

L'arresto è stato messo a segno grazie all'operazione congiunta tra militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi, Funzionari dell’Ufficio delle Dogane e i Carabinieri.

Dallo scorso mese di giugno, i finanzieri hanno effettuato oltre 500 controlli nei confronti dei passeggeri all'aeroporto Falcone-Borsellino, provenienti soprattutto da Francia e Spagna, sequestrando oltre 200 dosi di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana ed eroina) e sono state segnalate alla prefettura 30 persone per detenzione di sostanze stupefacenti, 10 soltanto nella scorsa settimana.

