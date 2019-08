Guasto a un aereo Volotea, a terra i passeggeri del Palermo-Ancona

Sarebbero dovuti partire dall'aeroporto di Palermo con destinazione Ancona alle 9,10 ed invece i circa cento passeggeri di un volo della compagnia Volotea sono rimasti in Sicilia e partiranno, salvo ulteriori ritardi, soltanto alle 19,30.

Subito dopo le operazioni di imbarco sono stati fatti scendere per via di un problema tecnico all’aeromobile. Il volo prima è slittato alle 10.40, poi alle 13 e infine è stato riprogrammato per le 19.30.

I passeggeri, nel frattempo, sono stati trasferiti in una struttura turistica vicino allo scalo dove è stato offerto loro il pranzo.

