Ancora grave la donna investita da un pullman a Palermo

Ha un fortissimo trauma toracico e soprattutto gravi problemi alla colonna vertebrale la donna investita ieri da un pullman in via Brunetto Latini, all'incrocio con via Dante, a Palermo. La vittima, 60 anni, è ricoverata al trauma center di Villa Sofia (e non del Civico come comunicato in un primo momento) e le sue condizioni sono ancora gravi, con la prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine la donna è stata colpita in pieno dal mezzo pesante (di un’azienda catanese) che viaggiava in via Dante e aveva svoltato a sinistra appena arrivato all’altezza di piazza Virgilio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri. Secondo alcuni testimoni, la donna era sulle strisce pedonali, e i vigili urbani stanno indagando anche su questo punto. Subito le condizioni della donna sono apparse serie.

Donna investita da un pullman a Palermo: le foto dell'incidente Il pullman che ha investito la donna a Palermo L’incidente è avvenuto in via Dante all’incrocio con via Brunetto Latini La donna, di 65 anni, è stata travolta dal pullman mentre attraversava l’incrocio Sul posto si trovano alcune volanti della polizia di stato Sul posto si trova anche la polizia municipale Sono intervenute anche tre ambulanze del 118 Le sue condizioni sono gravi

I primi soccorsi sono stati dati da alcuni passanti, qualche minuto dopo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno capito immediatamente la gravità della situazione e hanno trasferito la sessantenne in codice rosso a Villa Sofia. Continuano le indagini della polizia municipale.

© Riproduzione riservata