Palermo, blitz a Ballarò: cane "fiuta" e trova 10 chili di droga

Scoperti e sequestrati 10 chili di droga nel quartiere Ballarò di Palermo. Gli stupefacenti, già suddivisi e pronti per lo spaccio, sono stati trovati grazie al "fiuto" di Ron, un pastore tedesco di 5 anni del nucleo cinofili dei carabinieri, che ieri, insieme col gruppo del nucleo radiomobile hanno condotto il blitz.

La droga era nascosta in un magazzino abbandonato: qui sono stati trovati quasi 9 chili di marijuana, già suddivisa in 17 buste di cellophane, e 7 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi un chilo. Un quantitativo che, una volta smerciato, avrebbe fruttato un guadagno di circa 100mila euro.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando di Palermo per essere analizzata. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari del magazzino ed gli effettivi utilizzatori dello stesso.

