Incidenti a Palermo, due feriti e grossi disagi per il traffico

Una donna è stata investita da un’auto, una Giulietta, all’incrocio tra via Dante e via Brunetto Latini, a Palermo. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Le condizione della giovane non sarebbero gravi. In tilt il traffico nella zona. Questa mattina altro incidente, in via Regione Siciliana.

Un’automobile, attorno alle 9,30, si è scontrata con uno scooter guidato da un uomo che è stato sbalzato a terra a causa del violento impatto. L’incidente è avvenuto nella corsia centrale della Circonvallazione, in direzione Trapani, nelle vicinanze della rotonda di via Leonardo Da Vinci. Il centauro, di 47 anni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico ma non sarebbe in pericolo di vita.

