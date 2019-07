Abusivismo a Bagheria, avviate le demolizioni di 3 immobili

Sono tre gli immobili abusivi in fase di demolizione o già demoliti sotto la direzione dell'Urbanistica comunale di Bagheria.

Si tratta di una piattaforma in cemento armato di circa 120 metri quadrati ed 11 pilastri che si trova in contrada Marino, una costruzione in via Filippo Buttitta, che era stata usata illegalmente per la vendita di street food, e un immobile sulla costa di Mongerbino che è prossimo alla demolizione dopo il pronunciamento del Tar a favore del Comune.

© Riproduzione riservata