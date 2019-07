Rifiuti a Palermo, denunce social del sindaco Orlando con foto e video dei trasgressori

«Cari residenti di via Laurana non vi vergognate? Magari dopo aver abbandonato i vostri rifiuti per strada venite qui su Facebook a sparare insulti e protestare perchè la città è sporca? Sembra che tutto il vostro condominio non faccia la differenziata: non proprio un comportamento civile. Non preoccupatevi, le foto della vostra immondizia con nomi e indirizzi ben visibili sono state trasmesse all’autorità giudiziaria, che valuterà cosa fare».

Parte la nuova strategia del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, contro gli abbandoni illegali di immondizia che contribuiscono pesantemente a sporcare la città: una campagna social serrata, con foto, video e indicazioni sui trasgressori. «Intanto vi suggerisco - scrive su Facebook - per il bene della vostra e nostra città e per il bene dei vostri figli e nipoti, di cominciare a smaltire i rifiuti in modo corretto. E ne approfitto per ricordare a chi voglia segnalare comportamenti incivili che può farlo inviando video o foto tramite WhatsApp o Telegram al numero 348.8727800 o alla casella e-mail segnalazioni@comune.palermo.it».

In un altro caso, indica un camion che ha scaricato in strada rifiuti ingombranti: «Cari proprietario e guidatore del furgoncino, non vi verognate? Comunque potete stare tranquilli, perchè questo video, Con la targa ben visibile è stato trasmesso all’autorità giudiziaria. E voi che pensate di utilizzare una ditta «low-cost» per i vostri «sbarazzi», pensate che quello che non pagate a questi incivili lo pagate con più sporcizia in città.

