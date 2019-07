Incidente sulla statale a Villafrati: muore a 22 anni, 4 i feriti

Violento incidente con una vittima sulla statale 121 tra Villafrati e Baucina. Un'auto si è schiantata contro un camion e ha coinvolto un terzo mezzo. Nell'impatto ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Nello scontro sono rimaste ferite altre quattro persone per cui è stato necessario chiamare l'elisoccorso.

Ha raggiunto il posto anche il personale dell'Anas per il ripristino della circolazione e la Polstrada per effettuare rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti. In base ad una prima ricostruzione, l'auto e il camion stavano procedendo in senso di marcia opposto. I due veicoli dunque si sono scontrati frontalmente coinvolgendone un terzo.

Al momento il traffico è bloccato al chilometro 234, nel territorio comunale di Villafrati in provincia di Palermo.

