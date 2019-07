Incidente in autostrada tra Capaci e Palermo, traffico in tilt

Un incidente in autostrada tra Capaci e Palermo, ha coinvolto questa mattina due auto. Lo scontro è avvenuto tra il km 3 e il km 3,5 in direzione Palermo poco prima delle gallerie.

Solo un tamponamento senza feriti, ma l'incidente ha provocato lunghe code in quel tratto di autostrada.

Un piccolo sinistro che, come è successo due giorni fa, ha mandato in tilt la circolazione all'ingresso di Palermo. Lunedì scorso, infatti, un incidente a catena in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani e con tre mezzi coinvolti, aveva provocato rallentamenti, un disagio aggravato dalle alte temperature.

In quell'incidente una donna è stata soccorsa e portata all'ospedale Civico con lievi ferite.

