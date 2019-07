Un incendio è divampato in via Poggio del Pineto a Palermo nei pressi della montagna che sovrasta la discarica di Bellolampo. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco. In azione anche due Canadair.

Le fiamme minacciano alcune villette e le famiglie che vi abitano stanno per essere evacuate.

