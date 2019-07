Palermo, partiti i lavori di riqualificazione di villa Costa

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area verde di Villa Costa, lo spazio urbano di viale Lazio dedicato al Giudice Gaetano Costa, che si trova all’interno del Parco Terrasi restituito all’amministrazione comunale dalla società che lo ha avuto in gestione fino a qualche mese fa.

I lavori prevedono anche la sistemazione di uno spazio destinato alla sgambatura dei cani, oltre a un parco giochi per i bambini. Prevista anche la potatura degli alberi di agrumi. Dalla prossima settimana si interverrà inoltre sull'edificio interno alla villa, che sarà destinato a servizi per i visitatori. "Dopo questi lavori - hanno commentato il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone - la struttura potrà tornare ad essere fruibile per la cittadinanza. Si crea cosi un unico spazio pubblico con il vicino Giardino delle Rose".

