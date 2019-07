Nascondeva in casa due chili di droga: arrestata palermitana

Aveva deciso di nascondere quasi due chili di droga sul pianerottolo di casa, magari per eludere i controlli ma la sostanza stupefacente è stata trovata dai carabinieri durante un controllo nel quartiere Zen 2.

Ai domiciliari è finita una palermitana, C.M. di 46 anni, accusata di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

I militari, i carabinieri della stazione San Filippo Neri, hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno trovato, all’interno di una busta in plastica adagiata sul pianerottolo di casa, ad uso esclusivo e a cui si accede attraverso un cancello in ferro, 501 dosi di hashish per un peso complessivo di 1.570 chili e 2 panetti per un peso complessivo di 200 grammi sempre di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

