Mafia a Palermo, il clan cercava soldi con furti in case e negozi

Furti in case e negozi. Ci sono anche i raid a tappeto nel curriculum criminale del clan di corso dei Mille a Palermo, come si legge nell’articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola. Emerge dall’ordinanza che ha portato al blitz “Maredolce 2” della squadra mobile, col quale è stata smantellata la cosca, capeggiata dai boss Luigi Fabio Scimò e Salvatore Testa.

Pietro e Paolo Rovetto, padre e figlio, speravano di mettere le mani su grandi bottini, invece per una serie di intoppi alla fine avrebbero dovuto accontentarsi degli spiccioli.

I presunti furti furono commessi tra gennaio e febbraio ai danni del panificio «San Giuseppe» di via Galletti e dell'abitazione al primo piano del titolare, nonché al ristorante «Delta Catering» di via Ferruzza.

Blitz contro la mafia di Brancaccio a Palermo, 25 ordinanze: le foto all'uscita dalla squadra mobile Paolo Rovetto Pietro Rovetto Caterina Feliciotti Paolo Leto Santo Li Causi Francesco Salerno Lorenzo Mineo Enrico Urso Filippo Picone Gioacchino Micalizzi Stefano Micalizzi Vincenzo Machì Giovanni De Simone Pietro Di Marzio Patrizio Militello Girolamo Castiglione Luigi Scimò

In particolare, nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio, i Rovetto sarebbero stati convinti che, svaligiando il panificio e la vicina casa del titolare, avrebbero intascato almeno 100 mila euro. Invece ne avevano trovati circa 200.

