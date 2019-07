Incidente in via Castellana, muore anziano: terza vittima di Palermo in 2 giorni

Ancora un incidente mortale a Palermo ed ancora un pedone anziano come vittima. A perdere la vita è stato oggi pomeriggio un uomo di 78 anni, Giuseppe Lecce, investito da un ragazzo di 33 anni a bordo di una Smart. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo all'anziano, che è praticamente morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. Indagini dell'infortunistica della polizia municipale.

Un'altra tragedia dunque sulle strade siciliane. Un'altra vittima nella notte ad Avola, Roberta Racioppo, 21 anni, intorno alle 2.30, investita da un auto.

Tre le vittime palermitane nel giro di 48 ore. Ieri un morto e quattro feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.30, a Castellammare del Golfo, sulla statale 187, nei presso dello svincolo di Scopello. A perdere la vita è stato un uomo palermitano di 39 anni, Michele Di Franco.

Secondo quanto ricostruito a scontrarsi frontalmente sono state una Lancia Y, che stava procedendo in direzione Castellammare del Golfo, e una Land Rover che invece proveniva dalla corsia opposta. A perdere la vita l’uomo che era al volante della Lancia Y. Gli altri feriti, tre si trovavano sulla Land Rover e l’altro sull’utilitaria.

Un'altra vittima palermitana a Milano, quando un tenore del teatro alla Scala di Milano è morto nello scontro tra la sua moto e un autoarticolato nel capoluogo lombardo. Giuseppe Bellanca, 48 anni, era in sella alla sua Honda Hornet che, per motivi ancora all’esame degli agenti della Polizia locale, si è scontrata con un autoarticolato in piazza Ovidio. Sembra che il mezzo pesante, guidato da un uomo di 58 anni, non abbia rispettato una precedenza. L’impatto è stato fortissimo e l’artista è morto sul colpo.

