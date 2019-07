Bellolampo satura, Palermo esporterà i rifiuti: costo? 10 milioni per sei mesi

Scongiurata l'emergenza a Bellolampo grazie al decreto pubblicato dal dipartimento regionale Acqua e rifiuti. Fra qualche giorno la sesta vasca della discarica sarà completamente satura, ma, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, ci vorranno almeno sei mesi per avere a disposizione una porzione della settima vasca.

La soluzione, dunque, è autorizzare il trasporto presso altri siti di stoccaggio. E precisamente, in quelli nelle contrade di Grotte San Giorgio di Catania, Valanghe di Inverno a Motta Sant'Anastasia, Matarano a Siculiana gestiti rispettivamente da «Sicula Trasporti», «Oikos spa» e «Catanzaro costruzioni».

La quantità complessiva di rifiuti autorizzata ad andare fuori Palermo è di 235 mila tonnellate. Per farlo si parla di circa 10 milioni per sei mesi, spese che dovrebbe affrontare la Rap.

