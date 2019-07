Alia, padre e figlio arrestati per detenzione di armi e di droga

I militari della stazione Carabinieri di Alia, comandanti dal Maresciallo Alberto Castello, hanno tratto in arresto Salvatore Chimento, 35 anni, disoccupato, abitante in Alia, per detenzione abusiva di armi e possesso di stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso con il padre Ciro Mario Chimento, già tratto in arresto dai Carabinieri di Alia nel mese di Maggio 2019.

L'uomo, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo a firma della Dott.ssa Raimonda Tomasino, è stato posto in regime di detenzione domiciliare per espiazione di pena definitiva e dovrà scontare la pena residua di anni 1 mesi 2 e giorni 2 di reclusione. Entrambi i Chimento vennero arrestati nel 2014, in flagranza di reato, poiché trovati in possesso di un etto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e un’arma clandestina tipo fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa e munita di diversi colpi.

Le indagini condotte dai militari di Alia, hanno permesso di arrivare alla condanna definitiva di entrambi, come da giusta ordinanza definitiva del Tribunale di Palermo.

