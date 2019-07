Sea Watch, intimidazione ad un circolo Pd a Palermo: saracinesca sbarrata

Intimidazione al circolo del Pd della quinta circoscrizione. A denunciare il fatto è Davide Faraone che pubblica su Facebook la foto della saracinesca sbarrata e il messaggio minaccioso che ha ricevuto su Messanger.

"Stanotte una banda di squadristi, appartenenti ad un gruppo di destra che si fa chiamare Audaces, ha sigillato con del nastro bianco e rosso la saracinesca del circolo del Pd della Quinta Circoscrizione di Palermo. Stesso identico blitz - scrive - nelle sedi di Emergency e di Amnesty International".

"Siamo accusati di aver promosso l'attività criminale delle ong che operano nel Mediterraneo. Questa è l’ultima delle minacce che stiamo subendo da quando siamo saliti sulla Sea Watch. Qualche ora fa - prosegue - su Messanger un tizio mi ha scritto: ‘L’importante nella vita è di stare in buona salute… sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia’. A questi fascisti codardi diciamo che non arretriamo di un millimetro, che non abbiamo paura e che andremo sino in fondo per difendere il principio di solidarietà e i valori della nostra Costituzione democratica. Un abbraccio ai militanti del circolo Pd, non siete soli, coraggio. Noi andiamo avanti".

