Castelvetrano, muore in un incidente un altro collaboratore di Natale Giunta: era un cuoco palermitano di 32 anni

Tragedia sulle strade siciliane. Alessandro Galletti, 32enne originario di Palermo, è morto la scorsa notte in un incidente stradale lungo la Provinciale 13 che collega Castelvetrano con Partanna.

Si tratta di un cuoco che lavorava, dallo scorso mese di aprile, presso l'hotel Oasi di Marinella di Selinunte e collaborava con lo chef Natale Giunta. Galletti, beffa del destino, era entrato nello staff dopo la morte di Emanuele Conti, 38enne di Tivoli, deceduto sempre in sella ad una moto a Marinella di Selinunte. Sia Galletti che Giunta erano fidati collaboratori dello chef palermitano.

Lo scorso 10 maggio, sul proprio profilo Facebook il cuoco palermitano aveva ricordato Emanuele postando una foto e scrivendo "A te che ci guardi dall’alto.. Ciao Manu. Giustiziaperemanuele".

Alessandro Galletti era alla guida di una moto Honda Hornet e stava percorrendo contrada Zangara quando si è schiantato contro un guardrail.

Sul posto i soccorritori del 118 ma per Galletti non c'è stato nulla da fare. Sulla moto c'era anche un giovane O.L., 27enne originario di Catania, che ha riportato una frattura a una caviglia ed è stato ricoverato in ospedale.

Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno accertando le cause dell'incidente.

