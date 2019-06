Porticello, arrestate due persone alla guida di un acquascooter

Due persone alla guida di un acquascooter sono state arrestate per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, dai militari del Nucleo Operativo della Guardia Costiera di Porticello, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

Sono stati anche elevati verbali amministrativi per circa 5000 euro per violazioni al codice della nautica da diporto e posto sotto sequestro un acquascooter per guida senza patente; un altro uomo è stato denunciato per ricettazione.

Nel corso dei controlli, coordinati dal Reparto Operativo della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale e Capitaneria di Porto di Palermo, sono state elevate anche 30 sanzioni amministrative ai sensi del codice della navigazione negli ambiti portuali di Porticello e San Nicola l’Arena.

