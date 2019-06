Palermo, evade dopo un permesso premio. Individuato da un poliziotto libero dal servizio: arrestato

Ad aprile aveva usufruito di un permesso premio di due giorni ma non era più tornato in carcere dove doveva scontare una condanna. Il nome di Domenico Zora, 35enne palermitano, era nell'elenco degli evasi. Dopo due mesi, ieri sera, un poliziotto libero dal servizio, mentre percorreva via Messina Marine, ha visto l'uomo e lo ha subito riconosciuto, era l'uomo ricercato da giorni.

Senza mai perderlo di vista, l’agente ha chiamato i colleghi attraverso la Centrale Operativa della Questura. Nel frattempo ha seguito Zora fino ad uno spiazzo, nei pressi del porticciolo della “Bandita”.

Gli equipaggi della Polizia sono giunti nel luogo indicato dal collega, hanno circondato la zona e hanno bloccato Zora, nonostante il suo vano tentativo di divincolarsi e di opporsi alla cattura.

Espletate le formalità di rito, Zora è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli per scontare la sua pena residua.

