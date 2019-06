Incidente sul lavoro a Palermo, 27enne muore folgorato all'interno di una polleria a piazza Ingastone

Tragedia sul lavoro a Palermo. Un uomo, Vincenzo Ferrigno, 27 anni, palermitano del quartiere Danisinni, è morto folgorato la notte scorsa mentre stava lavorando all’interno dell’Antica Polleria di piazza Ingastone, nel quartiere Zisa, a Palermo.

Il dipendente stava facendo le pulizie quando è stato investito da una forte scarica elettrica. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo. Il giovane è stato portato all'ospedale Civico di Palermo ma è deceduto. Alla notizia della morte sono scoppiate scene di disperazione tra i presenti. Il 27enne lascia la moglie e un figlio di tre anni.

Intanto, sul luogo della tragedia erano intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno sentito il titolare e quanti si trovavano nel locale.

Gli investigatori, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno avviato una verifica sui contatori per accertare che non vi siano state manomissioni e il locale è stato sequestrato per tutti gli accertamenti del caso.

All'ospedale Civico c'è stato un via vai di parenti, amici e conoscenti e su Facebook sono apparsi tanti messaggi. "Vita mia non ci sono parole. Ancora non ci crediamo, cugino adorato", scrive un parente.

"Io mi chiedo il perché... Perché proprio oggi il nostro quartiere piange per te per un ragazzo d'oro sempre disponibile a tutto e per tutti ...hai lasciato un dolore immenso dentro me che nessuno potrà mai colmare...avevi una vita davanti ma purtroppo ti e stata tolta troppo presto... Troppo presto da non veder crescere il tuo piccolo... che lo amavi tanto... Sei sempre nel mio cuore non dimenticherò mai i momenti passati insieme ora chi viene ogni sera a trovarmi se non sei tu...oggi la tristezza e tanta il quartiere e distrutto senza te perché portavi abbastanza allegria ..che e andata distrutta in un attimo....sei nel cuore di tutti noi", scrive un altro amico.

"Vincenzo no ci posso ancora credere sto troppo male per te già sento la tua mancanza perché eri ogni mattina da me tvb Vincenzo riposa in pace", sta scritto in un altro post.

Scene di strazio e di lutto anche nel quartiere in cui viveva. Per oggi, alle 18.30, è previsto un momento di preghiera durante la messa celebrata da Fra Mauro nella parrocchia di Sant'Agnese Danisinni.

