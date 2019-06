Paura a Mondello, la Guardia Costiera blocca un gommone impazzito senza conducente

Portata a termine nel primo pomeriggio di oggi una complicata operazione di salvataggio nel golfo di Mondello. La Sala Operativa del 12° MRSC – Guardia Costiera di Palermo, dopo una segnalazione relativa ad un gommone senza conducente a bordo e in marcia con moto a spirale presso l’imboccatura del porto di Mondello, è prontamente intervenuta per recuperare il diportista caduto in acqua.

Successivamente, i militari sono riusciti a bloccare il gommone in navigazione attraverso una serie di difficilissime manovre che hanno consentito al conducente del mezzo di risalire a bordo per fermarlo evitando così che si consumasse una tragedia ai danni dei bagnanti vicini alla battigia e alla zona portuale.

