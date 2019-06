Incendio ad Altavilla, rogo in un'area adibita alla raccolta differenziata

Un incendio si è sviluppato nella notte in via Chiesazza Sperone (ex stadio comunale) ad Altavilla Milicia, nell'area dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il rogo, come segnala un lettore tramite redazioneweb@gds.it, è divampato nella parte adibita allo smaltimento degli sfalci di potatura.

La Commissione straordinaria del Comune di Altavilla Milicia da settembre del 2016 ha avviato la raccolta differenziata nelle aree fuori dal centro urbano con disposizioni di conferimento per tipologia diversificata di vetro, plastica, carte e cartone. Sono state sei postazioni con il posizionamento di cassonetti. Una è appunto presso lo stadio comunale di calcio in via Chiesazza Sperone.

