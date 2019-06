Eccesso di rifiuti da smaltire, a Palermo emergenza a Bellolampo ma la discarica non chiude

A Palermo si è rischiato per alcuni giorni una nuova emergenza rifiuti. Da questa sera infatti si doveva chiudere la discarica di Bellolampo per non si sa quanto tempo, ma questa misura sembra essere stata scongiurata. E' questo quello che hanno deciso i tecnici e confermato dal presidente della Rap Giuseppe Norata, che avrebbe firmato il provvedimento. In questo momento è in corso una riunione per il da farsi

La decisione era arrivata dopo i controlli dei carabinieri del Noe e i tecnici dell’Arpa nell’impianto di conferimento dei rifiuti di Palermo. Militari e funzionari hanno trovato alcune irregolarità nell’impianto e tra queste un eccesso di rifiuti in lavorazione. Ci sarebbe, in pratica, un surplus di rifiuti da smaltire, e la riunione in corso è per stabilire appunto le modalità, ma sembra che non ci sia bisogno di chiudere l'impianto.

© Riproduzione riservata