L'ortopedico Lupparelli torna in Italia all'ospedale "Giglio" di Cefalù

Stefano Lupparelli ortopedico esperto nella chirurgia della spalla, dopo 10 anni di impegno negli ospedali inglesi, ha deciso di tornare in Italia, a Cefalù, alla Fondazione Giglio. «E' per noi motivo di orgoglio - ha detto il presidente della Fondazione con sede in Sicilia, Giovanni Albano - essere diventati riferimento per professionisti di grande levatura internazionale che possono mettere a servizio dei nostri connazionali l’esperienza maturata all’estero».

Lupparelli, 53 anni, è di origine umbra (Spoleto). Si è specializzato all’Università Cattolico - Policlinico Gemelli a Roma con il professor Fineschi. Prima di approdare nel Regno Unito ha lavorato a Perugia, a Pescara quindi nel Devon a Plymouth e poi nel Somerset a Shepton Mallet dove negli ultimi dieci anni si è occupato di chirurgia della spalla a 360 gradi con interventi sia a cielo aperto che in artroscopia e anche di chirurgia ortopedica in generale.

«Mi è piaciuta - ha detto Lupparelli che prenderà servizio il 1 luglio - la visione di progettualità di questo management e il

grosso spirito di appartenenza. Rispetto ad atre occasioni di sviluppo professionale, che mi sono state proposte, ho pertanto

scelto, dopo aver partecipato a un concorso, la Fondazione Giglio. Desidero mettere a servizio della popolazione siciliana

la mia professionalità cresciuta all’estero. Non vedo motivi perché guardare al nord Italia per cercare le cure quando si possono ricevere nella propria regione. Rappresenteremo una scelta e un’opportunità per i siciliani».

