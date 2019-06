Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, traffico in tilt all'altezza di Capaci: 5 auto coinvolte

Ancora un grave incidente sulla Palermo-Mazara all'altezza di Capaci. Ben cinque auto sono rimaste coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, un'auto è finita nella corsia opposta andando a finire su altre auto che procedevano la direzione opposta, che si stavano dirigendo verso il capoluogo siciliano.

Il traffico è andato in tilt, con disagi e code chilometriche di automobili. Non si conosce ancora il numero dei feriti. Indagini in corso da parte della polizia stradale. Sul posto anche gli uomini dell'Anas.

