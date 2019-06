È morto a Milano il professore Luigi Allegra, noto pneumologo palermitano

Morto a Milano il professore Luigi Allegra, pneumologo palermitano molto noto ed esperto nel trattamento delle patologie dell'apparato respiratorio.

Aveva 81 anni, compiuti lo scorso 15 aprile. Laureato in Medicina e Chirurgia ad appena 23 anni, specializzato in Endocrinologia e Pneumologia, per sette anni è stato Assistente Volontario nell'Istituto di Tisiologia dell'Università di Palermo e poi, dal 1968, ha ricoperto varie cariche all'Istituto di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università degli Studi di Milano.

Oltre a numerose pubblicazioni scientifiche, era presidente onorario della Società italiana di medicina respiratoria e, nel 2017, aveva ricevuto l'Award of merit dalla European respiratory society. Lascia, dopo cinquant'anni d'amore, la moglie Layla Rigazzi, le figlie Désirée e Daniela, generi e nipoti. Le esequie oggi a Milano alle 9 presso la Basilica San Lorenzo Maggiore.

