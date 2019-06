Così giravano mazzette a Palermo: confessa il funzionario del Provveditorato Opere pubbliche

Ha ammesso le sue responsabilità Antonio Casella, 46 anni, nato a Patti, ma residente a Monreale, funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e la Sicilia, finito ai domiciliari per corruzione il mese scorso.

Come si legge in un articolo di Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia in edicola, Casella che è difeso dall'avvocato Fabrizio Biondo, ha confessato l'esistenza del giro di mazzette ipotizzato dalla Procura e ha tirato in ballo gli altri tre colleghi indagati.

Il funzionario ha ammesso pure le truffe sulle false missioni, ma si è limitato a confermare solo quanto già scoperto dai pm.

Tangenti al Provveditorato Opere Pubbliche: nomi e foto dei funzionari arrestati a Palermo Antonio Casella, uno dei 4 arrestati Il funzionario Antonio Casella Francesco Barberi all’uscita dalla squadra mobile di Palermo Francesco Barberi Carlo Amato all’uscita dalla squadra mobile Carlo Amato Claudio Monte, uno dei funzionari arrestati Claudio Monte all’uscita dalla squadra mobile La questura di Palermo dopo gli arresti Un frame con le intercettazioni Un frame del video diffuso dalla polizia

