Rissa tra due clochard a Palermo finisce con una coltellata, un uomo rimane ferito

Paura a Palermo per una rissa tra due clochard, entrambi di origine straniera, di fronte una libreria in via Terrasanta. Una rissa che è finita con una coltellata inflitta da una dei due uomini, che ha ferito l'altro al braccio.

Il senzatetto ha poi cercato di fuggire. Prima di farlo però si è liberato del coltello, che è rimasto per strada.

Chi ha assistito alla scena ha poi avvertito la polizia, che è riuscita prima a ristabilire la calma e poi ha individuato il clochard. Il ferito è stata poi medicato e portato in ospedale per controlli. Indagini in corso per ricostruire la dinamica della lite. Sono stati poi sentiti alcuni testimoni della rissa.

© Riproduzione riservata