Palermo, tenta di rapinare un turista in via Sant'Agostino: 35enne arrestato e rimpatriato

L'aggressione alle spalle in piena notte in una delle vie del centro storico, le minacce e poi la violenza per farsi consegnare cellulare e notebook. Poi, l'intervento di una pattuglia della polizia e l'aiuto di alcuni testimoni hanno evitato il peggio. È accaduto in via Sant'Agostino, nella zona popolare del Monte di Pietà a Palermo. Vittima, ancora una volta un turista, di nazionalità francese.

A finire in manette un pluripregiudicato Hamdi Ouertani, 35 anni, residente nel quartiere Ballarò.

In piena notte il turista francese è stato raggiunto e sorpreso alle spalle da Ouertani, che gli ha intimato di consegnargli il telefonino, il notebook e tutto il denaro che aveva con se. Al rifiuto, l'ira del malvivente è sfociata in violenza: afferrando la vittima dal bavero della maglietta e scaraventandola per terra.

A quel punto è fortunatamente intervenuta una pattuglia del commissariato Libertà, che stava perlustrando la zona. Gli agenti hanno subito bloccato l'uomo, che nel frattempo cercava di porre restistenza.

In soccorso del turista sono giunti anche alcuni passanti, che hanno riconosciuto in Ouertani l'autore della tentata rapina.

Il 35enne è stato, pertanto, tratto in arresto e, dopo il provvedimento di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, rimesso in libertà in attesa di processo.

Data la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, l'uomo è stato rimpatriato nel suo Paese di provenienza.

Turisti troppo spesso presi di mira nel centro storico di Palermo. Poche settimane fa, un borseggiatore è stato arrestato dalla polizia ferroviaria nei pressi della Stazione centrale, in piazza Giulio Cesare, subito dopo avere rubato il portafogli a un turista tedesco, che ignaro di tutto è stato poi rintracciato dagli agenti che gli hanno riconsegnato quanto sottratto dal malvivente.

© Riproduzione riservata