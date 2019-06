Notti sul sagrato per i migranti di Sea Watch , la protesta arriva alla Cattedrale di Palermo

Presidio questa sera, dalle ore 21, davanti al sagrato della cattedrale di Palermo a sostegno dei migranti della Sea Watch. «Di fronte a tale disumano trattamento - dicono gli organizzatori - si moltiplicano di giorno in giorno le iniziative e le manifestazioni di solidarietà che prendono quasi tutte spunto da quanto si sta facendo da giorni proprio a Lampedusa, sotto la guida del parroco, don Carmelo La Magra».

Da diverse notti, infatti, gruppi di persone hanno scelto di dormire sul sagrato della chiesa in segno di protesta e insieme di condivisione della sofferenza.

«Riteniamo che vada data forza e visibilità - aggiungono - a questo segno organizzando sui territori iniziative di identico tenore per far emergere una volta di più in maniera netta la nostra contrarietà alla politica dei porti chiusi, dei respingimenti e della trasformazione del nostro mare in un cimitero sommerso! Mobilitiamoci!».

Hanno aderito Legambiente Sicilia, Mediterraneo Antirazzista, Forum Antirazzista: Laici Comboniani Palermo, Emmaus Palermo, Cobas Antirazzista e Cobas Scuola Palermo, Ass. Antimafie Rita Atria, Arci Sicilia.

